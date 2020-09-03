«أرثوذكسية الكويت» تطلق موقعًا لحجز حضور القداسات

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكويت موقعا لتسجيل مواعيد حجز حضور القداسات بكنائس الكويت بأعداد محدودة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد.وأعلنت الكنيسة بالكويت عن عدة شروط لحضور القداسات أهمها التباعد بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامات، والانصراف من القداسات عقب تناول الأسرار المقدسة مباشرة، وعدم لمس الأيقونات داخل الكنيسة.وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة، من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.