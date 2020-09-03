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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» ينظم ورشة عمل عن قضايا الأمن القومي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:41 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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نظم المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة كرم جبر، ورشة عمل "الإعلام وقضايا الأمن القومي"، أدارها نشأت الديهي، عضو المجلس.

شارك في الورشة، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بجانب عدد من الإعلاميين والصحفيين وأعضاء المجلس.

وفي كلمته، أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة تراعي المعايير الخاصة بأبعاد الأمن القومي خلال تغطيتها أي أحداث.

فيما أشار المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الأمن القومي والحفاظ على مؤسسات الدولة يواجه تحديات كثيرة، وعليه فلا بد من وضع أسس ومعايير حول كيفية التعامل.

وعلق: "من ذلك ألا نتوسع في نشر أخبار الحوادث والجرائم ذات التأثير السلبي على الصورة العامة للمجتمع".

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