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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جيران جورج كلوني بلوس انجيلوس: تحملناك سنة ونصف.. كفاية كده

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:57 م
جورج كلوني
جورج كلوني
مارسيل نظمي
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هل يتخيل أحد أن السكن بجانب النجم الأميريكي العالمي جورج كلوني أصبح أمرًا لا يطاق؟ هذا ليس درب من الخيال بل أنه واقع بالفعل، حين بدأ جيرانه في الشكوى من أعمال التجديد التي يقوم بها نجم هوليوود في قصره بلوس انجيلوس.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن جيران كلوني (59 عاما) أبدوا ضيقهم بسبب أعمال تجديد قصره، التي تحملوها منذ عام ونصف ويبدو أنها ستستمر فترة أخرى لمدة 6 أشهر مقبلة ما يعني مزيد من شكوى الضوضاء والإصلاحات.

وقال أحد السكان المجاورين للصحيفة البريطانية: "هناك الكثير من الشاحنات تأتي في الصباح الباكر حيث يقف العمال والشاحنات في الشارع ويشغلون جميع المساحات أمام منازل الآخرين، وهذا أمر مزعج أيضا".

وأشار إلى أن الجيران "ليسوا سعداء" بما يحدث قربهم، وينتظرون انتهاء أعمال التجديد بفارغ الصبر، مؤكدًا أن الوضع كان أسوأ في السابق، عندما كانت تأتي إلى القصر شاحنات خلط الإسمنت التي تصدر ضجيجا عاليا.

ويمتلك الممثل الشهير بخلاف قصوره في كاليفورنيا وإنجلترا، عقارات في مانهاتن وبحيرة كومو بإيطاليا.

عندما ظهرت أنباء عن قيام كلوني بتجديد مركز البكالوريوس السابق في فبراير، تكهن الجيران أنه سيعود للعيش في الولايات المتحدة لمتابعة مهنة في السياسة.

وقد سبق واستضاف الديموقراطي القوي جامعي تبرعات لباراك أوباما وهيلاري كلينتون في منزله في ستوديو سيتي في الماضي.

كما كان له دور وسط الوباء، حيث تلقى التبرعات الافتراضية الذي جمع 7 ملايين دولار لجو بايدن بعد المؤتمر الوطني الديمقراطي.

وأظهرت وثائق البلدية أن نجم هوليوود طلب إضافة "قطار حبلي مائل" وحوض سباحة وفرن لإعداد البيتزا في القصر، ودفع مبلغ 33 ألف دولار من أجل الحصول على رخصة تطوير منزله.

وكان كلوني اشترى هذا القصر عام 1995 مقابل 2.2 مليون دولار، وأنفق أكثر من 33000 دولار على تصاريح البناء وحدها.

تم إصدار ستة من التصاريح من قبل إدارة البناء والسلامة في لوس أنجلوس في يوليو 2019.


جيران جورج كلوني بلوس انجيلوس: تحملناك سنة ونصف.. كفاية كده
جيران جورج كلوني بلوس انجيلوس: تحملناك سنة ونصف.. كفاية كده
جيران جورج كلوني بلوس انجيلوس: تحملناك سنة ونصف.. كفاية كده
جيران جورج كلوني بلوس انجيلوس: تحملناك سنة ونصف.. كفاية كده
جيران جورج كلوني بلوس انجيلوس: تحملناك سنة ونصف.. كفاية كده
جيران جورج كلوني بلوس انجيلوس: تحملناك سنة ونصف.. كفاية كده

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