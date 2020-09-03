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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: المتطوعون لتجربة لقاح كورونا تكونت لديهم أجسام مضادة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:30 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
منار أحمد
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أعلن المكتب الصحفي للهيئة الروسية المعنية بحقوق المستهلك، أن جميع المتطوعين الذين شاركوا في تجربة اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز "فيكتور"، تكونت لديهم أجسام مضادة للفيروس، وفقًا لوكالة روسيا اليوم.

وكان قد أعلن في وقت سابق أن جميع المشاركين في المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح الذي طوره مركز «فيكتور» ضد عدوى «كوفيد -19»، جرى تطعيمهم مرتين، وخرجوا من المستشفى، وهم يتمتعون بصحة جيدة.

وأكد المكتب الصحفي للهيئة الروسية لحماية المستهلك ورفاهية المواطنين، أن جميع المتطوعين التسعة الذين خرجوا من المستشفى، تكونت لديهم أجسام مضادة.

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