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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خالد إسماعيل يقدم زوايا جديدة لعالم الصعيد فى «حكايات عائلية»

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:31 م
خالد إسماعيل
خالد إسماعيل
نضال ممدوح
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أوشك الكاتب الروائي خالد إسماعيل على الانتهاء من روايته الجديدة، «حكايات عائلية» التي يواصل فيها تقديم زوايا جديدة من عالمه الروائى، عالم الصعيد، الذى سبق له تقديم صفحات من تاريخه وثقافته فى 11 رواية صدرت له على مدى ما يزيد على 20 عاما كان أحدثها رواية «عرق الصبا» التى صدرت فى العام الماضى 2019 وأعقبها صدور روايته «قهوة الصحافة».

وفي تصريح خاص لــ«الدستور» كشف إسماعيل، عن ملامح روايته الجديدة، لافتا إلى أن تقنية الرواية تقوم على سرد سبع حكايات، ولكل حكاية عنوان منفصل.

ومن الحكاية الأولى فى روايته الجديدة اختار الكاتب هذا المجتزأ: "كنت أرى أبى ـ كل يوم ـ وقد غطى العرق جبهته والملح الجاف كسا رقبته، وأنا ألعب فى (مجاز) البيت وكان يقول لى وقد أوهن التعب صوته: (هات لى بلعة ميه نشرب)".

"وإذا كان شهررمضان ـ وكان يأتى فى الصيف ـ تسحر أبى بقطعة جبن قديمة، وشرب ماء كثيرا حتى لا يعطش فى النهار الحار، وهو يضع (البشريد) فى حفر الطريق الترابى ويدكه باللوح الخشب ويحمل صفيحة الماء ـ يملأها من الترعة المجاورة للطريق ـ ويرشها عليه وفى يوم من أيام شهر يوليو رحل أبى عن الدنيا، قبلها، رقد شهر مريضا بمرض فى المعدة لم ينفع له العلاج الذى كتبه طبيب التأمين الصحى، هزل بدنه وغارت عيناه وأصبح على هيئة هيكل عظمى يرقدعلى (الدكة) بيده (المنشة) ثم يداهمه النعاس فينام، إلى أن حان يوم الرحيل، وتوليت أنا وإخوتى تجهيز جثته للدفن وصلينا عليه صلاة الجنازة فى جامع العائلة فى نجع المعدانى وتقبلنا عزاء الأهل والأقارب ثم انصرف كل واحد منا إلى شئون حياته".

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