القباج توقع بروتوكولًا لإنشاء وحدات غسيل كلوي لمصابي كورونا بعد قليل

تُوقع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بروتوكول تعاون بشأن إنشاء وحدات غسيل كلوي للمصابين بفيروس كورونا، كما سيتم إطلاق مبادرة "أمان أهل مصر".وكان الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أعلن سابقا قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية بجميع القرى والأحياء والمدن في التوعية بأعراض مرض كورونا وطرق الوقاية منه، وقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات بتقديم المساعدات العينية للمواطنين، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا في صورة منظفات ومطهرات وغيرها، ومطالبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في تقديم المواد الخاصة بتطهير الأماكن المختلفة، وتخفيض عدد العمالة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات، خاصة المرأة وذوى الإعاقة والموظفين الذي يعانون من أمراض مزمنة.