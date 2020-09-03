رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اعترافات قاتل شقيقه فى المعصرة: «ضربته بعصا دون أن أشعر»

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:24 م
قاتل شقيقه
قاتل شقيقه
نجلاء رفاعي
طباعة
أدلى المتهم بقتل شقيقه بمنطقة المعصرة، باعترافات تفصيلية أمام نيابة حلوان الجزئية، حيث اعترف بارتكاب الواقعة بسبب كثرة تشاجر أشقائه معه ومعاملته معاملة سيئة.

أضاف المتهم أنه يوم الواقعة كان يتشاجر مع شقيقه الأكبر بسبب سوء معاملته له وتدخل المجني عليه لفض المشاجرة ولكنه أنبني أكثر وبدأ يهيني ويسبني ويعايرني بمرضي وفشلي، فلم أشعر إلا بضربه بعصا خشبية كانت في المنزل حتى توفى ولقي مصرعه.

وعلى إثر ذلك قررت النيابة حبس المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالقتل العمد، كما قررت توقيع الكشف الطبي عليه مبدئيًا، وإعداد تقرير حول حالته الصحية وسلامة قواه العقلية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الجثة لشاب يدعى «إبراهيم. م»، 35 عامًا، عامل، به جروح قطعية في الرأس تسببت في إصابته بنزيف دموي غزير وتهشم بالرأس والوفاة قبل إسعافه.

وتبين من التحقيقات أن المتهم يدعى «مصطفى»، 28 عامًا، يعاني من اضطراب نفسي ونشبت مشاجرة بينه وبين شقيقه الأكبر بسبب الشقة ومشاكله في المنطقة، وعندما تدخل المجني عليه لفض الخلاف تلقى ضربة طائشة على رأسه أسفرت عن الوفاة في الحال.

كما تبين أن الأشقاء الثلاثة لديهم أخت ويعيشون معًا عقب وفاة والدهم ووالدتهم، وأن العلاقة بينهم غير سوية، فهم دائمو المشاكل والخلافات ودائمو التشاجر معًا.

كانت النيابة قد قررت تشريح الجثة، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت وحدة مباحث المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدي، رئيس المباحث، من ضبط شاب في العقد الثالث من عمره؛ لقتله شقيقه بضربه بالعصا على رأسه حتى فارق الحياة.

وبمناقشة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة دون قصد، وأنه انهال على شقيقه بالضرب المبرح على رأسه مستخدمًا عصا خشبية.

وانتقل رجال الشرطة لمكان البلاغ، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة 15 مسئولًا بـ3 وزارات للمحاكمة بسبب 2 مليار جنيه

«الصحة»: تكليف هشام بدوى مديرًا للإعلام والاتصال الصحى

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

القبض على المتهم بإطلاق النيران على مجند في العياط

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

سبب تكوّن جلطات الدم عند الإصابة بكورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الكرنب؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

«العالم ما بعد كورونا» أحدث إصدارات كتاب اليوم

«الشمس» تعود بـ«ليالى سيد درويش».. اليوم

أم كلثوم و«درجي باند».. برنامج حفلات «الساقية» في سبتمبر

زيدان: المشاركة بمعرض «قوانغتشو» الدولي للترويج السياحي والثقافي لمصر