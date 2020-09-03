اعترافات قاتل شقيقه فى المعصرة: «ضربته بعصا دون أن أشعر»

أدلى المتهم بقتل شقيقه بمنطقة المعصرة، باعترافات تفصيلية أمام نيابة حلوان الجزئية، حيث اعترف بارتكاب الواقعة بسبب كثرة تشاجر أشقائه معه ومعاملته معاملة سيئة.أضاف المتهم أنه يوم الواقعة كان يتشاجر مع شقيقه الأكبر بسبب سوء معاملته له وتدخل المجني عليه لفض المشاجرة ولكنه أنبني أكثر وبدأ يهيني ويسبني ويعايرني بمرضي وفشلي، فلم أشعر إلا بضربه بعصا خشبية كانت في المنزل حتى توفى ولقي مصرعه.وعلى إثر ذلك قررت النيابة حبس المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالقتل العمد، كما قررت توقيع الكشف الطبي عليه مبدئيًا، وإعداد تقرير حول حالته الصحية وسلامة قواه العقلية.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الجثة لشاب يدعى «إبراهيم. م»، 35 عامًا، عامل، به جروح قطعية في الرأس تسببت في إصابته بنزيف دموي غزير وتهشم بالرأس والوفاة قبل إسعافه.وتبين من التحقيقات أن المتهم يدعى «مصطفى»، 28 عامًا، يعاني من اضطراب نفسي ونشبت مشاجرة بينه وبين شقيقه الأكبر بسبب الشقة ومشاكله في المنطقة، وعندما تدخل المجني عليه لفض الخلاف تلقى ضربة طائشة على رأسه أسفرت عن الوفاة في الحال.كما تبين أن الأشقاء الثلاثة لديهم أخت ويعيشون معًا عقب وفاة والدهم ووالدتهم، وأن العلاقة بينهم غير سوية، فهم دائمو المشاكل والخلافات ودائمو التشاجر معًا.كانت النيابة قد قررت تشريح الجثة، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.تمكنت وحدة مباحث المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدي، رئيس المباحث، من ضبط شاب في العقد الثالث من عمره؛ لقتله شقيقه بضربه بالعصا على رأسه حتى فارق الحياة.وبمناقشة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة دون قصد، وأنه انهال على شقيقه بالضرب المبرح على رأسه مستخدمًا عصا خشبية.وانتقل رجال الشرطة لمكان البلاغ، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.