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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية: ملتقى التوظيف يخلق فرص عمل تناسب أزمة كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:13 م
عصام الكردي
عصام الكردي
هبه عويضه
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قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن ملتقى التوظيف الافتراضي للمراكز الجامعية للتطوير المهني UNCCD 2020 يُعد أول ملتقى توظيفي افتراضي عبر الإنترنت لطلاب وخريجي الجامعات المصرية، ويعتبر وسيلة مهمة لتشجيع كل قطاعات الأعمال والشركات وغيرها من المؤسسات والهيئات على خلق فرص جديدة تتناسب مع التغيرات والأوضاع الجديدة التي حدثت في ظل أزمة كورونا العالمية.

وتشارك المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية في الملتقى التوظيفي الافتراضي الأول، والذي يعقد في 28 سبتمبر المقبل بحضور نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من 10 جامعات مصرية في 9 محافظات، في إطار توجهات الدولة للنهوض بالكفاءات الشابة القادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة لتحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم رؤساء عشر جامعات ورعاية البنك الأهلي المصري.

وأوضح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن هذا الملتقى يُعد حدثًا افتراضيًا عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجي الجامعات في بيئة افتراضية، ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بُعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars)، أو البريد الإلكتروني لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة، موضحًا أن الباحثون عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجون الجدد يقومون بتحميل سيرهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلي الشركات، كما يستخدم الملتقى الافتراضي منصة ديناميكية ثلاثية الأبعاد تساند أصحاب الأعمال في التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية؛ ومن خلال الملتقى أصبح لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل فرصة للتواصل الافتراضي بما يُماثل شعور التعامل المباشر الواقعي، فضلًا عن خلق فرص للترابط والوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتُميزة.

ومن جهتها، أشارت مها فخري، المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني من خلال مراكزه الـ15 التي تم إنشائها في عشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يهدف إلى تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة، مشيرة إلى أن هذه المراكز تعد ثمرة جهود متعددة قامت بها المراكز الجامعية للتطوير المهني منذ افتتاحها بالتعاون مع كل القطاعات والشركات المختلفة لخلق حلقة تواصل بين الخريجيين وشركاء التوظيف في جميع أنحاء الجمهورية لتوفير أفضل فرص للتدريب والتطوير المهني.

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