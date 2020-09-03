أخصائى تغذية: 4 فئات ممنوعة من رجيم الصيام المتقطع

ماهي أنواع الصيام المتقطع؟

من هم الفئات الذين لا يتناسب معهم الصيام المتقطع؟

مشروبات مسموح بها خلال فترة الصيام المتقطع:

الماء:

القهوة:

الشاي الاخضر:

يلتزم كثيرون من الأشخاص باتباع حميات غذائية صحية للوقاية من أمراض السمنة والوصول إلى الوزن المثالي، ويعد الصيام المتقطع أحد أشهر الأنظمة اتباعًا في الفترة الأخيرة.وقال أحمد حسين أخصائي التغذية والعلاج الطبيعي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن نظام الصيام المتقطع هو عبارة عن عدد ساعات معينة يتم تناول الطعام بها، وباقي ساعات اليوم يتم الامتناع عن الأكل، وهو يقلل من معدلات افراز الأنسولين في الجسم.وأوضح أن قلة الأنسولين تقلل من الشعور بالجوع، بالتالي يقلل نسبة السكر في الدم، مشيرًا إلى أن نزول الوزن خلال اتباع نظام الصيام المتقطع يختلف من شخص إلى آخر، ويعتبر أن الصيام المتقطع مفيد خاصة لمرضى السكري المرحلة الثانية، حيث أنه يقلل نبسة الأنسولين في الجسم والتي تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم.صيام 16 ساعة.صيام 18 ساعة.صيام 20 ساعة.- أشخاص يتناولون أدواية مرتبطه بالأكل.- المرضعات يصعب عليهن اتباع نظام الصيام المتقطع.-مرضى السكري من المرحلة الأولى.- كبار السن.شرب الماء أساسي خلال فترة الصيام فلابد من تناول 8 أواب من الماء علي مدار اليوم.يتم تناول القهوة والقهوة لاخضراء بدون أيضافة سكر، حيث أن القهوة تساعد في عملية الحرق.يمكن تناول الشاي الأخضر خلال فترة الصيام حيث أنه يساعد في عمليه حرق الدهون.