رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بساحل سليم

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:23 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أسيوط - محمد أبو شادي:
طباعة
تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط من استرداد 1000 متر مربع أملاك دولة خلال حملة مكبرة بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم.

كان اللواء الدكتور حسين الحندي، السكرتير العام للمحافظة، قد ترأس حملة استهدفت إزالة مخالفات وتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بقرية المطمر بمركز ساحل سليم، بمشاركة أسامة سحيم، رئيس المدينة، ونواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والحملة الميكانيكية وقوات الأمن وتم تنفيذ إزالة 6 حالات تعدي منها 5 حالات على أملاك دولة وتم استرداد 1000 متر مربع، وحالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة نصف قيراط، و10 حالات لم تتم إزالتها لسداد جدية التصالح.

ووجه محافظ أسيوط باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد، مناشدًا المواطنين سرعة التوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 15 سبتمبر القادم وسداد جدية التصالح 25% لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) على مدار 24 ساعة.

موضوعات متعلقة

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

الصحة العالمية: كورونا بدأ في الانحسار.. وشيء واحد أهم من «صفر إصابات»

الخطوط السعودية اليوم.. تفاصيل موعد فتح الطيران السعودى الدولى 2020

جريمة «الفيرمونت».. ترحيل ابنة نهى العمروسى لـ«سجن القناطر» خلال أيام

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

سبب تكوّن جلطات الدم عند الإصابة بكورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الكرنب؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

«العالم ما بعد كورونا» أحدث إصدارات كتاب اليوم

«الشمس» تعود بـ«ليالى سيد درويش».. اليوم

أم كلثوم و«درجي باند».. برنامج حفلات «الساقية» في سبتمبر

زيدان: المشاركة بمعرض «قوانغتشو» الدولي للترويج السياحي والثقافي لمصر