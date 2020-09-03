إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بساحل سليم

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط من استرداد 1000 متر مربع أملاك دولة خلال حملة مكبرة بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم.كان اللواء الدكتور حسين الحندي، السكرتير العام للمحافظة، قد ترأس حملة استهدفت إزالة مخالفات وتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بقرية المطمر بمركز ساحل سليم، بمشاركة أسامة سحيم، رئيس المدينة، ونواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والحملة الميكانيكية وقوات الأمن وتم تنفيذ إزالة 6 حالات تعدي منها 5 حالات على أملاك دولة وتم استرداد 1000 متر مربع، وحالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة نصف قيراط، و10 حالات لم تتم إزالتها لسداد جدية التصالح.ووجه محافظ أسيوط باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد، مناشدًا المواطنين سرعة التوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل 15 سبتمبر القادم وسداد جدية التصالح 25% لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) على مدار 24 ساعة.