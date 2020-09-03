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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف توزع 15 طن لحوم أضاحى.. غدًا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:25 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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توزع وزارة الأوقاف غدًا الجمعة، 15 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: «الشرقية – الغربية – البحيرة – الفيوم» بواقع 4 أطنان لكل من محافظة الشرقية – الغربية - الفيوم، و3 أطنان لمحافظة البحيرة، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.

ووصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى اليوم 459 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات «القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة».

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأن الجميع في خدمتهم، وهذا حقهم على الوزارة والمجتمع، ولا منة لأحد فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وأكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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