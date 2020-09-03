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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «أسود فاتح» لهيفاء وهبى على «MBC» نوفمبر المقبل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:30 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
دعاء عبد المقصود
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قرر المنتج صادق الصباح عرض مسلسل «أسود فاتح»، بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، في شهر نوفمبر المقبل، عبر شاشات شبكة «MBC».

وعلم «الدستور» أن المنتج صادق الصباح تراجع عن قراره بعرض العمل على منصة «شاهد» الرقمية.

وانتهت الفنانة هيفاء وهبى أمس من تصوير مشاهدها الأخيرة بمسلسلها الجديد «أسود فاتح»، رغم الأحداث اللبنانية المتلاحقة منذ انفجار مرفأ بيروت.

وتظهر «هيفاء» من خلال أحداث العمل بدور «رانيا خطاب» وهى امرأة من أكبر عائلات خطاب أصحاب الشركات والمصانع وتصدير المواد الغذائية، وعندما ينحدر بها الحال تلجأ إلى زاهر صدقى «ناصر سيف»، صاحب أكبر قناة فضائية لعمل شركة مشتركة بينهما.

وكان المسلسل قد توقف تصويره قبل شهر رمضان الماضي، وتأجل عرضه، بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران فى مصر ولبنان للوقاية من انتشار الفيروس، وهو ما أدى إلى صعوبة استكمال المشاهد المتبقية لوجود معظم أبطال العمل فى مصر.

مسلسل «أسود فاتح» بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نورالدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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