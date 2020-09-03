واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3692 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 1563 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و129 مخالفة السير دون تراخيص و9 دراجات نارية مخالفة و29 مخالفة موقف عشوائى و62 مخالفة شروط الترخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.