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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع «تنمية القرية» و«GIS» تطوير خدمات المواطنين

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:08 م
لقاء تنمية القرية
لقاء تنمية القرية والتغييرات المكانية
أسيوط - محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتحقيق الخطط الموضوعة في كافة المجالات خاصة القطاعات الخدمية منها.

وأكد سعد، على الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المرافق والبنية التحتية والفوقية والمناطق العشوائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على العمل على القضاء على أي شكل من أشكال وصور المناطق العشوائية وتطوير تلك المناطق بما يليق بكرامة المواطنين لتوفير لهم "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال اجتماع مجمع بالمهندسة غادة هاشم، مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة، والمهندسة رانيا مجدي، مدير وحدة مركز المعلومات وشبكات المرافق "GIS"، والمهندسة فاطمة سلطان، مدير وحدة التغيرات المكانية بالمحافظة، لمناقشة عددا من المحاور والموضوعات التنموية والمشروعات وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية والخطة التي سيتم تنفيذها على أرض المحافظة وتخدم قطاعا عريضا من المواطنين خلال الفترة القادمة.

ووجه المحافظ ببذل مزيد من الجهد في هذه القطاعات وتحقيق الأهداف المرجوة وتنفيذ الخطط المستقبلية في المواعيد المحددة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيدًا بما تم تنفيذه حتى الآن في هذه القطاعات وفقًا للإمكانات المتاحة وما سيتم خلال المرحلة القادمة والتي ستقدم خدمات متطورة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة، لافتا إلى التنسيق الذي يتم بين هيئات وشركات المرافق ومديريات الخدمية وشركات الإسكان ومديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز لحماية المرافق والبيئة والحفاظ على المال العام وإمداد مخططات المحافظة والمراكز وهيئات المرافق والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق فوق وتحت الأرض لمشروعات البنية الأساسية ورصد التغيرات المكانية التي تحدث بالمحافظة، فضلًا عن استمرار تنفيذ خطة الدولة في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير عدد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.
عصام سعد
عصام سعد

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