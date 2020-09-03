ضبط 13 سلاحًا ناريًا في الشرقية والدقهلية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (طبنجة – 8 طلقات نارية – خزينة بندقية آلية – 27 طلقة صوت – 2 سلاح أبيض – جراب طبنجة) بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية.ضبط 4 طبنجات معدلة – 3 بنادق ضغط هواء مختلفة الأنواع – 3 طبنجة مُحدثة صوت – 70 طلقة مُحدثة صوت – خزينة طبنجة- أجزاء سلاح – 41 قطعة من الألعاب النارية – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة صاحب محل غير مرخص لأدوات الصيد مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية.ضبط 2 فرد خرطوش – 130 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.