ضبط مسجل بـ3980 قرص تامول وترامادول بالجيزة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدئرة القسم، وذلك حال قيادته دراجة نارية وبحوزته كمية من المخدرات.وتم ضبط 3980 قرصا مخدرا لعقارى التامول والترامادول– كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام– كمية من البودر المخدرة وزنت 20 جراما– عدد 36 أمبول به محلول مجهول المصدر يشتبه أن يكون مخدرا– 38 كيس تبغ– ميزان حساس– 2 هاتف محمول– مبلغ مالى.بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائه، واستخدام الدراجة فى عملية الترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.