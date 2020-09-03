ضبط 13 سلاحًا ناريًا بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط 13 قطعة سلاح نارى 9 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش - عدد 40 طلقة مختلفة الأعيرة بحوزة 13 متهما.وضبط شخصين مطلوب ضبطهما فى قضية "إطلاق أعيرة نارية"، وذلك فى حملة أمنية مكبرة استهدفت أفراد 4 عائلات طرفى خصومتين ثأريتين وطرفى مشاجرة بدائرة مركز شرطة أبنوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.