عرض أولى حلقات «الوجه الآخر» على CBC السبت

تستعد شبكة قنوات "CBC" لعرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "الوجه الآخر" يوم السبت المقبل.ويواصل فريق عمل المسلسل الذي يخوض بطولته الفنان ماجد المصري، تصوير المشاهد والأحداث النهائية من العمل، وكثف المخرج سميح النقاش عدد ساعات التصوير لتصل لأكثر من 10 ساعات يومياوكانت شركة "سينرجي" المنتجة للعمل قد طرحت مؤخرا البروموهات الدعائية الخاصة به تمهيدا لعرضه.ويتكون المسلسل من 45 حلقة، وتدور أحداثه حول العديد من القضايا المهمة وهي صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة في إطار من التشويق والإثارة."الوجه الاخر" يشارك في بطولته كل من نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي.