رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض أولى حلقات «الوجه الآخر» على CBC السبت

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:03 م
ماجد المصري
ماجد المصري
دعاء عبد المقصود
طباعة
تستعد شبكة قنوات "CBC" لعرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "الوجه الآخر" يوم السبت المقبل.

ويواصل فريق عمل المسلسل الذي يخوض بطولته الفنان ماجد المصري، تصوير المشاهد والأحداث النهائية من العمل، وكثف المخرج سميح النقاش عدد ساعات التصوير لتصل لأكثر من 10 ساعات يوميا

وكانت شركة "سينرجي" المنتجة للعمل قد طرحت مؤخرا البروموهات الدعائية الخاصة به تمهيدا لعرضه.

ويتكون المسلسل من 45 حلقة، وتدور أحداثه حول العديد من القضايا المهمة وهي صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة في إطار من التشويق والإثارة.

"الوجه الاخر" يشارك في بطولته كل من نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

إحالة 15 مسئولًا بـ3 وزارات للمحاكمة بسبب 2 مليار جنيه

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

روسيا تعلن استئناف الرحلات مع مصر

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

سبب تكوّن جلطات الدم عند الإصابة بكورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الكرنب؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

«العالم ما بعد كورونا» أحدث إصدارات كتاب اليوم

«الشمس» تعود بـ«ليالى سيد درويش».. اليوم

أم كلثوم و«درجي باند».. برنامج حفلات «الساقية» في سبتمبر

زيدان: المشاركة بمعرض «قوانغتشو» الدولي للترويج السياحي والثقافي لمصر