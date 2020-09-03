مصرع طفل تحت عجلات «لودر» ببورسعيد

لقى طفل مصرعه اليوم الخميس، فى منطقة الثروة السمكية بشرق التفريعة، بعد أن دهسه لودر مسببا إصابته التي أحدثت الوفاة في الحال.ووصل عن طريق سيارة الإسعاف "م.ع. ح"،"14 سنة"، إلى مستشفى الحياة ببور فؤاد جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق لاستخراج تصاريح الدفن.