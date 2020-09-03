رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس فتاة ليل وآخرين قتلوا سعوديًا لسرقته فى السيدة زينب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:18 م
حبس فتاة ليل
حبس فتاة ليل
نجلاء رفاعي
طباعة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس 4 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل مواطن سعودي الجنسية داخل شقته في منطقة السيدة زينب.

كانت قد أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، حبس 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل مواطن سعودي الجنسية داخل شقته في منطقة السيدة زينب.

كان قسم شرطة السيدة زينب قد تلقى بلاغًا يفيد مقتل مواطن سعودي داخل شقته.

وبمناظرة جثة المجني عليه، تبين أن الواقعة حدثت قبل أربعة أيام من اكتشافها وتعرض الجثة للتعفن، كما تبين أن المجني عليه موثق بملابسه من اليد والقدم، ولا توجد أى إصابات ظاهرية بجسده.

وتبين أن وراء ارتكاب الحادث أربعة متهمين فتاتين وشابين، واتفقا على تخدير المجني عليه وسرقته بمساعدة المتهمة الأولى التي كانت تتردد على مسكنه بالسيدة زينب.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة من أجل السرقة، واعترفوا بسرقة: «3 هواتف محمولة وتابلت، 2000 جنيه وزجاجات عطر باهظة الثمن».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن استئناف الرحلات مع مصر

جريمة «الفيرمونت».. ترحيل ابنة نهى العمروسى لـ«سجن القناطر» خلال أيام

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

«الصحة»: تكليف هشام بدوى مديرًا للإعلام والاتصال الصحى

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

سبب تكوّن جلطات الدم عند الإصابة بكورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الكرنب؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

«العالم ما بعد كورونا» أحدث إصدارات كتاب اليوم

«الشمس» تعود بـ«ليالى سيد درويش».. اليوم

أم كلثوم و«درجي باند».. برنامج حفلات «الساقية» في سبتمبر

زيدان: المشاركة بمعرض «قوانغتشو» الدولي للترويج السياحي والثقافي لمصر