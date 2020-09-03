المعارضة التركية: عداء مصر يجر البلاد إلى الخطر

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الخميس، أن عداء تركيا لمصر يجر البلاد إلى الخطر في البحر المتوسط، منتقدًا حماية النظام التركي لجماعة الإخوان.وتساءل كليتشدار أوغلو، خلال لقائه بقناة «إن تي في» التركية: «ما هي سياسة الإخوان وما هو مفهوم الإخوان؟ مستدركا: نقول ذلك منذ 2015، منذ 5 سنوات ننادي بأن تكون علاقتنا السياسية مع مصر دافئة، لماذا نتقاتل مع مصر؟ إن القتال مع مصر يعني سحب تركيا إلى الخطر والمصائب في البحر الأبيض المتوسط».وأضاف: «عندما أقول تصالحوا مع مصر يقولون إن كلتيشدار أوغلو رجل انقلابي، أنا لا أدعم الانقلاب، لكن هذه دولة مختلفة، وقلت لأردوغان ماذا تريد من جامعة الأزهر؟ واتخذ لنفسه إشارة الإخوان (رابعة) ما الإخوان الذين تتحدثون عنهم؟ إننا كما نزعم أن حزب العمال الكردستاني إرهاب في تركيا، فمصر لديها الإخوان نفس الشيء، هذا واضح للغاية، فقد أعلنوا أنهم منظمة إرهابية».