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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقاتلة روسية تعترض طائرة نرويجية فوق بحر بارنتس

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:07 م
مقاتلة روسية
مقاتلة روسية
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اعترضت مقاتلة روسية من طراز "ميج-31" اليوم الخميس، طائرة دورية من طراز" أوريون" تابعة للقوات الجوية النرويجية قرب الحدود الروسية فوق مياه بحر بارنتس.

وذكر بيان للمركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية - بأنه في الثالث من شهر سبتمبر الجاري، قامت قوات المراقبة على المجال الجوي برصد هدف طائر فوق بحر بارنتس.

وأضاف البيان أن مقاتلة من طراز "ميج-31" تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي حلقت في الجو للتعرف على الهدف وإبعاده عن الحدود الروسية. وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية تعرف على الهدف، حيث تبين أنه طائرة دورية من طراز "أوريون" تابعة للقوات الجوية النرويجية.

وأوضح بيان المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع أنه بعد أن عادت الطائرة النرويجية بدون انتهاك المجال الجوي الروسي، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها بسلام.

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