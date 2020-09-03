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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طبيب يوضح أسباب التهاب الأذن الوسطى عند الرُضع

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:08 م
الرُضع
الرُضع
هويدا سعيد
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يتعرض الطفل الرضيع للكثير من الأمراض في مراحله الأولى كونها الأكثر حرجًا في عمره، وتحتاج دائمًا إلى اهتمام خاص ومتابعة مع طبيب متخصص بشكل مستمر، ولكن من أكثر الأمراض انتشارًا بين الرضع التهاب الأذن الوسطى، ويجب على كل أم معرفة أسبابها وطرق علاجها.

قال الدكتور طارق البطوطي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، لـ«الدستور» إن الأطفال الرضع أكثر عُرضة إلى التهاب الأذن الوسطى نتيجة عدة أسباب ومنها.

1- نزلات البرد الشديدة:
يتعرض الطفل إلى نزلات البرد الشديدة والتي ينتج بكتيريا تنتقل من الأنف إلى الأذن الوسطى عن طريق قناة استاكيوس التي تصل بين البلعوم الأنفي والتي تتسبب في التهاب في الأذن الوسطى، والتي يجب سريعًا علاجها لأنها تتسبب في مشاكل كبيرة لدى الأطفال.

وقدم طبيب الأنف والأذن نصائح للحفاظ على الطفل من نزلات البرد وخاصة في فصل الصيف مع استخدم المراوح والتكييف، وعند استخدام المروحة يجب أن تكون على بعد مسافة من الطفل خاصة أثناء النوم، وأما استخدام التكييف يجب عدم خروج الطفل من الغرفة قبل إغلاق التكييف حتى تتأقلم الغرفة على حرارة المنزل حتى لا يتعرض إلى نزلات البرد.

2- الرضاعة الخاطئة:
هناك سبب آخر في التهاب الأذن الوسطى، وهي الرضاعة بشكل خاطئ سواء طبيعية أو صناعية، حيث تقوم بعض الأمهات بإرضاع طفلها وهي مستلقية خاصة في فترة الليل ويكون الطفل نائمًا وفي وضعية خاطئة مما يؤدي إلى تسرب بعد قطرات اللبن إلى الأذن الوسطى فيؤدي إلى نمو البكتريا التي تسبب التهاب الأذن الوسطى، والرضاعة الصناعية الخاطئة أيضا تؤدي أيضا إلى التهاب الأذن الوسطى، وذلك بسبب إرضاع الطفل وهو نائم.

ويجب على الأم إرضاع الطفل وهو في وضعية سليمة، بحيث تكون رأسه في مستوى أعلى من بقية الجسم حوالي 45 درجة حتى لا يتسرب اللبن إلى الأذن ويسبب هذا البكتيريا، وفي حالة الرضاعة الطبيعية يجب على الأم عدم إرضاع الطفل وهي نائمة خاصة في فترة الليل ويجب أن تكون جالسة.

3- عند الحموم:

في هذه الحالة يدخل الماء إلى الأذن بسبب الوضعية الخاطئة أثناء الاستحمام، ما يسبب فى دخول الماء الملوث بالإضافة إلى الصابون والذي يشكل خطرًا على الأذن الوسطى.

توخي الحذر عند تحميم الطفل عن طريق عدم تحميم الجسم كله مرة واحدة، ولكن البدء بالرأس ومسحه مباشرة ثم غسل باقي الجسم حتى لا يتسرب الماء أو الصابون لداخل الأذن.

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