إخلاء وحدتين سكنيتين بمنطقة فاطمة الزهراء في بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها، اليوم الخميس، لإخلاء الوحدات السكنية الإدارية التي انتهى تخصيصها بوفاة المنتفع بها وتسكين حالات الإزلات بها.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أنه جرى إخلاء وحدتين سكنيتين بمنطقة فاطمة الزهراء، وتسكين حالتين من حالات الإزالات بهما، لافتًا إلى أن حالات الإزالات صدر لها قرارات إزالة بمعرفة لجنة هندسية.وأكد على استمرار أعمال إخلاء وتسكين الوحدات المقتحمة والوحدات الإدارية التي ينتهي الانتفاع بها بوفاة شاغلها، ولا يجرى توريثها لأنها ملك المحافظة وفقًا للقانون والعقد المكتوب للوحدة قبل تخصيصها، مشددًا على ضرورة التزام المواطن بالقانون، وأن يسلك الطرق المشروعة للحصول على سكن خاص به في حالة استحقاقه لذلك.