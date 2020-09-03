رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء وحدتين سكنيتين بمنطقة فاطمة الزهراء في بورسعيد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:21 م
إخلاء وحدتين سكنيتين
إخلاء وحدتين سكنيتين
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها، اليوم الخميس، لإخلاء الوحدات السكنية الإدارية التي انتهى تخصيصها بوفاة المنتفع بها وتسكين حالات الإزلات بها.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أنه جرى إخلاء وحدتين سكنيتين بمنطقة فاطمة الزهراء، وتسكين حالتين من حالات الإزالات بهما، لافتًا إلى أن حالات الإزالات صدر لها قرارات إزالة بمعرفة لجنة هندسية.

وأكد على استمرار أعمال إخلاء وتسكين الوحدات المقتحمة والوحدات الإدارية التي ينتهي الانتفاع بها بوفاة شاغلها، ولا يجرى توريثها لأنها ملك المحافظة وفقًا للقانون والعقد المكتوب للوحدة قبل تخصيصها، مشددًا على ضرورة التزام المواطن بالقانون، وأن يسلك الطرق المشروعة للحصول على سكن خاص به في حالة استحقاقه لذلك.

موضوعات متعلقة

إحالة 15 مسئولًا بـ3 وزارات للمحاكمة بسبب 2 مليار جنيه

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

«الصحة»: تكليف هشام بدوى مديرًا للإعلام والاتصال الصحى

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

سبب تكوّن جلطات الدم عند الإصابة بكورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الكرنب؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

«العالم ما بعد كورونا» أحدث إصدارات كتاب اليوم

«الشمس» تعود بـ«ليالى سيد درويش».. اليوم

أم كلثوم و«درجي باند».. برنامج حفلات «الساقية» في سبتمبر

زيدان: المشاركة بمعرض «قوانغتشو» الدولي للترويج السياحي والثقافي لمصر