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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسقف كنائس البحر الأحمر يكرم المتفوقين بالثانوية العامة (صور)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:13 م
الأنبا إيلاريون
الأنبا إيلاريون
كتب- علي عواد
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كرّم الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، عددًا من أوائل الثانوية العامة من أبناء محافظة البحر الأحمر، وذلك تقديرًا لهم ولجهودهم وتفوقهم خلال المرحلة الثانوية.

ونظمت كنيسة الأنبا شنودة بمدينة الغردقة احتفالية كبرى لطلاب الثانوية العامة، بحضور عدد من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية، وعلي رأسهم الأنبا إيلاريون، أسقف كنائس البحر الأحمر، وعدد من أولياء أمور الطلاب.

وأكد الأنبا إيلاريون في كلمته للطلاب أن هذا التكريم جاء تقديرًا لتفوقهم الدراسي وحرصهم علي الكفاح من أجل تحقيق مستقبل مشرق لبلادهم، من خلال سعيهم للحصول علي المواد العلمية التي تجعلهم من أصحاب الفكر والعقل الذي به تنهض مصرنا الغالية.

وأضاف أن مستقبل مصر بشبابها هم وقود الحاضر والمستقبل، مؤكدًا أن الأمم تنهض بعقول أبنائها واستثمار عقولهم في البناء، وهو ما يحرص عليه الرئيس السيسي جاهدًا لصنع جيل من الشباب يحملون راية التطوير والتقدم في مستقبل هذا الوطن العزيز والغالي علينا جميعًا مسلمين وأقباط.
الأنبا إيلاريون
الأنبا إيلاريون
أسقف كنائس البحر الأحمر يكرم المتفوقين بالثانوية العامة (صور)
الأنبا إيلاريون
الأنبا إيلاريون
الأنبا إيلاريون
أسقف كنائس البحر الأحمر يكرم المتفوقين بالثانوية العامة (صور)
الأنبا إيلاريون

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