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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: تشغيل 5200 منفذ «جمعيتي»

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:03 م
أحمد كمال
أحمد كمال
نرمين محمود الدهان
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كشف الدكتور أحمد كمال، مدير مشروع جمعيتي ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من تشغيل ألف مشروع "جمعيتي" خلال المرحلة الثالثة، وسوف يتم الإعلان عن المرحلة الرابعة خلال الفترة المقبلة، حيث إن المستهدف 6000 منفذ.

وأضاف أن الوزارة قامت بتشغيل 5200 منفذ حتى الآن، وتم تقديم طلبات مشروع جمعيتي المرحلة الرابعة، والتي ستتم دراستها وفحصها بعد تمام انتهاء تشغيل كل منافذ المرحلة الثالثة بأقسامها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيهاته إلى إدارة مشروع جمعيتي بوزارة التموين، بغلق باب التقدم لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة اعتبارًا من 30 يونيو 2020، والاكتفاء بما تم تقديمه من طلبات؛ حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 2000 طلب منذ فتح باب التقديم في الأول من مارس.

يذكر أن وزير التموين، قد أعلن عن وصول عدد منافذ مشروع جمعيتي إلى 6 آلاف منفذ، إلى جانب وجود 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.

وأكد أنه تم الانتهاء من 3 مراحل للمشروع، إلى جانب قرب الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمرحلة الرابعة من المشروع.

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