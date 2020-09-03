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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع تطبيق منظومة المتغيرات المكانية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:08 م
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بتطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك فى إطار منظومة التحول الرقمي التي تشهدها المحافظة، وبحضور عميد مهندس محمد تامر طه، ممثل شركة "إيدج برو" والمنفذ لمنظومة المتغيرات المكانية، والمهندس حسام محمد، مهندس شبكات وأنظمة بشركة إيدج برو، والمهندسة نهال عبدالعزيز، مدير إدارة المساحة، ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد، كافة الجوانب الخاصة بوحدة المتغيرات المكانية، تمهيدا لبدء تشغيل المنظومة الجديدة والتى تمثل إضافة جديدة فى مجال التحول الرقمي والإلكتروني، الذي تشهده المحافظة في كافة المجالات لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة.

وأكد المحافظ، أن بورسعيد من أولى محافظات مصر في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية، مشيرا إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي صورة، بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء، مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة، وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم قصير للتعريف بإنجازات المحافظات فى مجال التحول الرقمي ومنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث أشاد الضيوف بنجاح المشروعات العملاقة التى طبقت لأول مرة فى بورسعيد، وتطوير كافة القطاعات على أعلى مستوى.

وأوضح "الغضبان"، أن الهدف الرئيسى من إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية هو سرعة رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق، والأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أي مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة، مما يسهل عملية إزالتها من المهد ومنعها، بما يتماشى مع توجهات الدولة بإزالة كافة المخالفات على أملاك الدولة ومنع عودتها مرة أخرى.
عادل الغضبان
عادل الغضبان

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