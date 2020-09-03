ضبط شاب تعدى على شقيقين بسلاح أبيض فى طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول طنطا فى محافظة الغربية، من ضبط شاب تعدى على شقيقين بسلاح أبيض أثناء جلوسهما بشارع الحكمة التابع لدائرة القسم.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفى جامعة طنطا، يفيد بوصول شقيقين مقيمين بشارع الحكمة، مصابين بإصابات بالغة بالرأس والجسد، وذلك إثر طعنهما بسلاح أبيض على يد أحد الأشخاص بشارع الحكمة بدائرة قسم أول طنطا.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتم تفريغ الكاميرات، وتبين أن الشخص الذى قام بالاعتداء عليهم مختل عقليا، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.