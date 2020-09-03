الفخفاخ: تونس عادت للدخول فى حالة من عدم الاستقرار السياسى

قال إلياس الفخاخ، رئيس الوزراء التونسي السابق، اليوم الخميس، إن تونس عادت للدخول في حالة من عدم الاستقرار السياسي، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.واستقال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ بعد مرور أقل من شهر على تورطه في قضية تضارب في المصالح تتعلق بأنشطته في مجال الأعمال، يوليو الماضي.وأعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، الثلاثاء، عن تشكيل حكومة تكنوقراط تتكون من 25 وزيرًا ومستقلة تماما عن الأحزاب.وقال المشيشي، إن هذه الحكومة ستعمل على النهوض بالوضع "الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين".