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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:06 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
إسراء جمال
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، حتى منتصف الليل من يوم 7 سبتمبر الجاري.

ويأتي ذلك تطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ونظرًا للإقبال المتزايد والشديد على نظام التقدم الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة، ولإتاحة الفرصة لاستكمال متطلبات التقدم بناء على كثرة الطلبات التي وردت إلينا.

وتقرر أن تبدأ اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الإنجليزية) خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم 17 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 19 إلى 22 سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.

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