ضبط عاطل بـ150 ألف قرص مخدر بالمنوفية

تمكنت مباحث المخدرات بمديرية أمن المنوفية بقيادة المقدم محمد النحاس رئيس المباحث من إلقاء القبض على عاطل بحوزته 150 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار وترويجها للمتعاطين.كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام المقدم محمد ماهر النحاس، بالتعاون مع قسم شرطة مركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 150 ألف قرص مخدر بغرض الإتجار.حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وتواصل النيابة العامة في تلا مباشرة تحقيقاتها في الواقعة ولم يتم إصدار قرار بحبس المتهم حتى الآن.