رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد الجامعة الأهلية بالعلمين الجديدة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:49 م
عبد المطلب ممدوح
عبد المطلب ممدوح
محمد إبراهيم
طباعة
أجرى المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة ومنها مشروعات الجامعة الأهلية وسكن مصر والإسكان المميز، يرافقه المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز المدينة، ولفيف من مسؤولي الهيئة والجهاز والمشروعات.

واستهل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومرافقوه الجولة، بتفقد مشروع الجامعة الأهلية لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، وأوصى بالانتهاء من التشطيبات النهائية الخاصة بها استعدادًا للتشغيل وفقا للبرنامج الزمني المحدد مع الالتزام بأعلى جودة في التشطيبات.

ثم انتقل المهندس عبد المطلب ممدوح، لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعي «سكن مصر» و«الإسكان المميز »، مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسؤولي الجهاز للانتهاء من الأعمال طبقا للتوقيتات المقررة.

كما شملت الجولة: تفقد منطقة الداون تاون، حيث تفقد نائب رئيس الهيئة ومرافقوه، المحال التجارية الجاري تنفيذها بالمنطقة، وكذا التشطيبات الخاصة بالوحدات والواجهات، والمنطقة الترفيهية مرورًا بمنطقة الأبراج الشاطئية والكباري والبواغيز.
نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد الجامعة الأهلية بالعلمين الجديدة
عبد المطلب ممدوح
نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد الجامعة الأهلية بالعلمين الجديدة
نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد الجامعة الأهلية بالعلمين الجديدة
نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد الجامعة الأهلية بالعلمين الجديدة
عبد المطلب ممدوح
نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد الجامعة الأهلية بالعلمين الجديدة
نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد الجامعة الأهلية بالعلمين الجديدة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخطوط السعودية اليوم.. تفاصيل موعد فتح الطيران السعودى الدولى 2020

«رشوة».. تفاصيل عزل مستشار بمجلس الدولة

جريمة «الفيرمونت».. ترحيل ابنة نهى العمروسى لـ«سجن القناطر» خلال أيام

الصحة العالمية: كورونا بدأ في الانحسار.. وشيء واحد أهم من «صفر إصابات»

الصور

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

«تمنى تقديم هتلر بشكل كوميدي».. كواليس من حياة فؤاد المهندس

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

أنسجة المشيمة تمنع انتقال كورونا من الأم إلى الجنين

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

خالد إسماعيل يقدم زوايا جديدة لعالم الصعيد فى «حكايات عائلية»

نجوم المسرح والسينما فى الليلة 22 لمسرحية «سيد درويش» بالبالون

بيت المسرح يبدأ مبادرة «المؤلف مصري» بالإسكندرية اليوم

حفل حنان ماضي ومسرحية «الأبرياء» بالأوبرا.. اليوم