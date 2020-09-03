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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

4683 مواطنًا سددوا جدية مقدمات حجز «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:48 ص
سكن مصر
سكن مصر
محمد إبراهيم
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أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم غلق باب التسجيل وسداد مقدمات الحجز بالإعلان الأول لبيع الوحدات السكنية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمواطنين من متوسطي الدخل ضمن مشروعات (سكن مصر– دار مصر – جنة) بعدد من المدن الجديدة يوم الخميس الماضي الموافق 27-8-2020.

وأفادت أن إجمالي المُتقدمين بطلبات على البوابة الإلكترونية قد بلغ عدد 5134 مواطنًا مُنقسمين إلى 1765 مُتقدمًا على سكن مصر، و1515 مُتقدمًا على دار مصر، و1863 مُتقدمًا على جنة، أما فيما يخص إجمالي المُسددين لمُقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة بلغ 4683 مواطنًا منهم 431 مواطنا لم يقوموا بالتسجيل والتقديم بالطلب ورفع المُستندات المطلوبة على البوابة الإلكترونية للصندوق https:cservices.shmff.gov.eg.

وأكدت ضرورة التزام المواطنين بأسلوب الحجز المنصوص عليه بكراسة الشروط، حيث لا يُمكن إتمام حجز واختيار الوحدة السكنية إلكترونيًا إلا بعد الدخول على البوابة الإلكترونية وإتمام التسـجيل والتقديم ورفع المُستندات، وعليه تمت إتاحة البوابة الإلكترونية للصندوق حتـى يوم السبت الموافق 5-9-2020 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا كفرصة أخيرة للمُسددين فقط لاستكمال خطوات التسجيل والتقديم ورفع المُستندات المطلوبة على البوابة الإلكترونية للصندوق.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنه سيتم التأكد من عدم سبق الاستفادة للمُتقدمين المُسددين للمبالغ المطلوبة سواء من حيث عدم سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج-الزوجة-الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج-الزوجة-الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما، بحيث سيتم استبعاد من يَثبت لهم سبق استفادة من حجز الوحدات السكنية.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فى حالة الرغبة في أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة ٩ صباحًا: ٩ مساءً، طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.
سكن مصر
سكن مصر
سكن مصر
سكن مصر
سكن مصر
سكن مصر
سكن مصر
سكن مصر

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