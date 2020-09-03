بدء صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 1000 جنيه

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون أكثر من 1000 حتى 2000 جنيه، وذلك حتى الأحد 6 سبتمبر.كما حددت الهيئة القومية للتأمينات مواعيد صرف المعاشات للشرائح الأخرى، وهي:-- أكثر من 2000 حتى 3000 جنيه يوم الإثنين 7 سبتمبر والثلاثاء 8 سبتمبر.- أما أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحددة لهم، اعتبارًا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الانتهاء من الصرف.فيما أكدت الهيئة ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف جميع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظًا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبًا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.