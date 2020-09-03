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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الدراسة ومخالفات البناء وأوضاع كورونا على طاولة اجتماع الحكومة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:29 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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بدأ اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، ومن المتوقع أن يناقش ملفات من بينها الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتصالح في مخالفات البناء.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس خطة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لبدء العام الدراسي الجديد، للموافقة عليها ومن ثم إعلانها.

ومن المقرر أن يناقش المجلس كل التحديات التي قد تواجه أي مواطن لإجراء عملية التصالح على مخالفات البناء والعمل على إزالتها قبل انتهاء مدة التقدم لها بنهاية الشهر الجاري.

كما يتوقع مناقشة استعدادات الوزارات المعنية لاستقبال موسم الشتاء والإجراءات المتخذة لمواجهة أي سيول مرتقبة.

كما سيجري استعراض أوضاع فيروس كورونا المستجدة وكيفية مواجهتها في ظل بدء عودة ارتفاع منحنى الإصابات مجددا.

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