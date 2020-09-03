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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب كرداسة يشيد بجهود هيئة الأبنية التعليمية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:38 ص
المهندس علاء والي
المهندس علاء والي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة بالتنسيق مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة على أرض الواقع.

كما أشاد باستجابتهم السريعة لمطلبه، بناءً على طلب الأهالي بشأن الانتهاء من أعمال الصيانة والإنشاء لمقر الإدارة التعليمية بكرداسة، بالإضافة لأعمال الصيانة لعدد من المدارس بمنطقة كرداسة وأبورواش، وقرية المعتمدية وسرعة الانتهاء منها وتسليمها قبل بدء العام الدراسي 2020- 2021 لتخفيف العبء عن أبنائنا الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة لهم وللإخوة المدرسين.

وقال النائب علاء والي، إن هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، بالتنسيق مع قيادات المحافظة، قامت بجهد كبير خلال الفترة الماضية بمنطقة كرداسة، حيث تم الانتهاء من كل أعمال الصيانة والإنشاء والتشطيب لمقر الإدارة التعليمية بكرداسة وعدد من المدارس انتهت من أعمال الصيانة لها منها مدرسة عزب أبورواش ومدرسة الإيمان ومدرسة كرداسة الثانوية بنين والمدرسة الصناعية بأبورواش، وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة والصرف لمدرسة المعتمدية الابتدائية، وبالفعل تم تسليم هذه المواقع في حضور قيادات محافظة الجيزة ولجنة من وزارة التربية والتعليم، وعبدالناصر سعد الله مدير الأبنية التعليمية بالجيزة.

وفى ذات السياق وجه المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، تحية تقدير للواء محافظ الجيزة ومسئولي هيئة الأبنية التعليمية وقيادات التربية والتعليم بالجيزة، على الجهد الكبير الذى تم بذله خلال الفترة الماضية، وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإنشاء والتشطيب لعدد من المدارس والإدارة التعليمية بمدينة كرداسة.

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