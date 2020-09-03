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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فتاة تركية ترتدى ثياب إمام وتغنى فى المسجد (فيديو)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:32 ص
فتاة تركية
فتاة تركية
أبوزيد على
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، فتاة تركية ترتدي ثياب إمام مسجد في أحد مساجد تركيا، وهي تغني.

وشاركت الفتاة التركية الفيديو على تطبيق «Tik Tok»، كشفت فيه عن ارتدائها عباءة إمام مسجد إلى جانب غنائها في محراب المسجد، مما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، علّق رئيس بلدية أنقرة السابق مليح جوكتشك على هذه الواقعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: "لتكتب عديمة الشرف هذه عنوانها لأعطيه للنيابة العامة".

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