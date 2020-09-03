نقابة الزراعيين تعلن استرداد أهم أصولها

قالت نقابة الزراعيين، إنها استردت أهم أصول النقابة بعد سنوات، وهو مسرح وسينما "رومانس" بشارع الجلاء برمسيس.وقال المهندس محمدي البدري، عضو مجلس نقابة الزراعيين، إن استرداد المسرح والسينما يعد إنجازًا لمجلس النقابة الحالي، فهو حلم طال انتظاره وتحقق بعد ملاحقات قضائية.وأضاف البدري، في بيان، إن مجلس النقابة حريص على جميع أصول وأموال الزراعيين المهدرة، مضيفًا أن عودة أهم أصول النقابة هو عودة هيبة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ومديرية أمن القاهرة وقسم شرطة الأزبكية.