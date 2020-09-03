السيسى يوافق على منحة لدعم «الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاتئماني لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 ألفًا و420 دولارا أمريكيا لدعم إعداد «مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات»، الموقع في القاهرة بتاريخ 17 ديسمبر 2019.ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.