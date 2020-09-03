«سياحة شباب الأعمال»: مطالب بتشغيل أنشطة الترفيه في شرم الشيخ

التقى محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، عدد من مديري الفنادق العالمية بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة أبرز التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية جراء فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الضرر الواقع على مجموعة الفنادق العالمية، متمثلا في توقف أنشطة الترفيه و"السبا"، هو ما أثر عليهم، كون السياحة بمدينة السلام قائمة في الأساس على الترفيه والتسلية كأنشطة أساسية، مشددًا أن العديد من الدول الأخرى أعادت قطاع التسلية والترفية في العديد من الفنادق هناك مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة السياح والعاملين بالقطاع.وأضاف قاعود، في بيان اليوم، أن اللقاء بحث أيضًا مشكلة تواجة مجموعة الفنادق العالمية بشرم الشيخ وهي إمكانية الوصول لشرم الشيخ سواء بري أو عن طريق الطيران، مشددًا على ضرورة تغيير آليات الوصول بالطيران لمدينة شرم الشيخ، لأنه يعد أحد الشرايين الأساسية لإعادة تنشيط السياحة بالمدينة مرة أخرى كواجهة سياحية، من خلال تنشيط الطيران الخاص والطيران المباشر بدلًا من الطيران الشارتر، بالإضافة إلى مشكلة مهمة تتمثل في أن دولا تفرض حجرا صحيا 14 يوما على العائدين من مصر من بينهم إنجلترا ودول الـ"cis"، رابطة الدول المستقلة، مشددًا على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حل سريع وفوري لتلك الأزمة من خلال العلاقات الدولية بين مصر والدول الآخرى، مع رفع معدلات الأمانة والسلامة، مضيفًا: "إنجلترا تستثني من إجراءات الحجر الصحي 58 دولة ليس من بينهم مصر"، مطالبًا بضرورة التركيز على رفع اسم مصر من قوائم الحظر.وكشف رئيس لجنة السياحة والطيران بجمعية شباب الأعمال، أن السياحة بشرم الشيخ تعاني من عدم وجود أنشطة مختلفة لخدمة السياح والقادميين من مختلف الدول، مشددًا علي ضرورة إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة لأن شرم الشيخ مقصد مهم للسياحة الرفاهية والتسلية، ونوعية النشاطات كـ"سياحة اليخوت - المطاعم - والسفاري - بصورة آكثر رفاهية بعيدة عن الفنادق التي يقييم بها نفسها وبعيدة عن مثيلاتها التي تمتاز بتدني أسعار مع افتقاد الرفاهية، ونوعية تلك الخدمات تقدم للسياح في دول عربية علي رأسها السعودية والإمارات وسلطنة عمان، بالإضافة إلي الدول الأوروبية، والتي تجذب شريحة كبيرة من السياح.وأضاف، أنه اتفق مع مجموعة فنادق كبيرة علي دعم سياحة الرفاهية خلال الفترة المقبلة، من خلال جهود مشتركة بين الطرفين، من خلال محاور مختلفة، مضيفًا أن شكل السياحة بشرم الشيخ قبل أزمة كورونا كان يعتمد في المقام الأول علي السياحة الوافدة من " إنجلترا - وروسيا - والمملكة العربية السعودية"، وتحولت فيما بعد لإحتلال المملكة العربية السعودية القائمة من حيث الرفاهية، وبعدها الإمارات وتحديدًا بعد زيارة ولي عهد أبو ظبي وإفتتاح سباق الجمال خلال زيارته الأخيرة لشرم الشيخ، ومن بعدها روسيا.وكشف قاعود، أن الخطط التي اتفق عليه الطرفين تتلخص بدعم سياحة "رحلات شهر العسل - وسياحة أعياد الزواج - ورحلات العائلات - سياحة الغوص - السياحة العلاجية - سياحة السبا"، وإيجاد حلول لتصاريح اليخوت القادمة من السعودية لجذب شريحة جديدة من السياحة على أن تكون شرم الشيخ محطة لمثل تلك السياحة الهامة، بالإضافة إلى دعم سياحة الغوص، مع العمل على تخصيص رحلات سياحية خاصة بالسيدات، مع التركيز علي الخدمات التي تهمهم كـ"اليوجا والاسبا"، من خلال توفير غرف تسكين كاملة تتمثل في أكثر من 20 فيلا بحمامات سياحة خاصة تتبع مجموعة الفنادق يمكن تخصيصها فقط للسيدات مع احترام الخصوصية واحترام قيم الشعب المصري والعادات والتقاليد، بالإضافة إلى التركيز زيادة الترفية لجذب شرائح جديدة لمدينة شرم الشيخ، مثل مايحدث في جدة ونيوم بمملكة العربية السعودية، وميكانوس باليونان، مع دعم سياحة الإفراح والمؤتمرات مع إجراءات وزارة السياحة.