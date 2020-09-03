رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«سياحة شباب الأعمال»: مطالب بتشغيل أنشطة الترفيه في شرم الشيخ

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:20 ص
محمد قاعود
محمد قاعود
أسماء إبراهيم
طباعة
التقى محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، عدد من مديري الفنادق العالمية بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة أبرز التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية جراء فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الضرر الواقع على مجموعة الفنادق العالمية، متمثلا في توقف أنشطة الترفيه و"السبا"، هو ما أثر عليهم، كون السياحة بمدينة السلام قائمة في الأساس على الترفيه والتسلية كأنشطة أساسية، مشددًا أن العديد من الدول الأخرى أعادت قطاع التسلية والترفية في العديد من الفنادق هناك مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة السياح والعاملين بالقطاع.

وأضاف قاعود، في بيان اليوم، أن اللقاء بحث أيضًا مشكلة تواجة مجموعة الفنادق العالمية بشرم الشيخ وهي إمكانية الوصول لشرم الشيخ سواء بري أو عن طريق الطيران، مشددًا على ضرورة تغيير آليات الوصول بالطيران لمدينة شرم الشيخ، لأنه يعد أحد الشرايين الأساسية لإعادة تنشيط السياحة بالمدينة مرة أخرى كواجهة سياحية، من خلال تنشيط الطيران الخاص والطيران المباشر بدلًا من الطيران الشارتر، بالإضافة إلى مشكلة مهمة تتمثل في أن دولا تفرض حجرا صحيا 14 يوما على العائدين من مصر من بينهم إنجلترا ودول الـ"cis"، رابطة الدول المستقلة، مشددًا على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حل سريع وفوري لتلك الأزمة من خلال العلاقات الدولية بين مصر والدول الآخرى، مع رفع معدلات الأمانة والسلامة، مضيفًا: "إنجلترا تستثني من إجراءات الحجر الصحي 58 دولة ليس من بينهم مصر"، مطالبًا بضرورة التركيز على رفع اسم مصر من قوائم الحظر.

وكشف رئيس لجنة السياحة والطيران بجمعية شباب الأعمال، أن السياحة بشرم الشيخ تعاني من عدم وجود أنشطة مختلفة لخدمة السياح والقادميين من مختلف الدول، مشددًا علي ضرورة إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة لأن شرم الشيخ مقصد مهم للسياحة الرفاهية والتسلية، ونوعية النشاطات كـ"سياحة اليخوت - المطاعم - والسفاري - بصورة آكثر رفاهية بعيدة عن الفنادق التي يقييم بها نفسها وبعيدة عن مثيلاتها التي تمتاز بتدني أسعار مع افتقاد الرفاهية، ونوعية تلك الخدمات تقدم للسياح في دول عربية علي رأسها السعودية والإمارات وسلطنة عمان، بالإضافة إلي الدول الأوروبية، والتي تجذب شريحة كبيرة من السياح.

وأضاف، أنه اتفق مع مجموعة فنادق كبيرة علي دعم سياحة الرفاهية خلال الفترة المقبلة، من خلال جهود مشتركة بين الطرفين، من خلال محاور مختلفة، مضيفًا أن شكل السياحة بشرم الشيخ قبل أزمة كورونا كان يعتمد في المقام الأول علي السياحة الوافدة من " إنجلترا - وروسيا - والمملكة العربية السعودية"، وتحولت فيما بعد لإحتلال المملكة العربية السعودية القائمة من حيث الرفاهية، وبعدها الإمارات وتحديدًا بعد زيارة ولي عهد أبو ظبي وإفتتاح سباق الجمال خلال زيارته الأخيرة لشرم الشيخ، ومن بعدها روسيا.

وكشف قاعود، أن الخطط التي اتفق عليه الطرفين تتلخص بدعم سياحة "رحلات شهر العسل - وسياحة أعياد الزواج - ورحلات العائلات - سياحة الغوص - السياحة العلاجية - سياحة السبا"، وإيجاد حلول لتصاريح اليخوت القادمة من السعودية لجذب شريحة جديدة من السياحة على أن تكون شرم الشيخ محطة لمثل تلك السياحة الهامة، بالإضافة إلى دعم سياحة الغوص، مع العمل على تخصيص رحلات سياحية خاصة بالسيدات، مع التركيز علي الخدمات التي تهمهم كـ"اليوجا والاسبا"، من خلال توفير غرف تسكين كاملة تتمثل في أكثر من 20 فيلا بحمامات سياحة خاصة تتبع مجموعة الفنادق يمكن تخصيصها فقط للسيدات مع احترام الخصوصية واحترام قيم الشعب المصري والعادات والتقاليد، بالإضافة إلى التركيز زيادة الترفية لجذب شرائح جديدة لمدينة شرم الشيخ، مثل مايحدث في جدة ونيوم بمملكة العربية السعودية، وميكانوس باليونان، مع دعم سياحة الإفراح والمؤتمرات مع إجراءات وزارة السياحة.

موضوعات متعلقة

براتب يصل لـ3 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

جريمة «الفيرمونت».. ترحيل ابنة نهى العمروسى لـ«سجن القناطر» خلال أيام

«الصحة»: تكليف هشام بدوى مديرًا للإعلام والاتصال الصحى

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو «مراتى هربت وولادى التلاتة من عشيقها»

الصور

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

روسيا تعلن استئناف الرحلات مع مصر

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«غضب مني عادل إمام بسبب سلام يا صاحبي».. اعترافات نجاح الموجي عن الزعيم

«اتصلت بى مرتين فى حياتى».. أسرار مكالمات يحيى خليل مع فيروز

«في العمل أنسى تمامًا أنها أختي»..اعترافات شقيقة فيروز

«الدستور» تكشف عملًا أدبيًا لنجيب محفوظ عمره 60 عامًا

نجم الساعة

دواء مغشوش.. «الدستور» تفتح ملف بيع المنتجات الطبية على الإنترنت

منوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الكرنب؟

«تويتر» يتيح إمكانيات جديدة لمساعدة ذوي الهمم

فرنسا وبريطانيا تبدآن تجربة لقاح بروتينى لكورونا

العلماء يعثرون على أقوى ثقب أسود

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

زيدان: المشاركة بمعرض «قوانغتشو» الدولي للترويج السياحي والثقافي لمصر

الليلة.. انطلاق أولى ليالى مسرحية «عن العشاق» بقصر طاز

حنان ماضى بضيافة أوركسترا «صوت مصر» بمسرح النافورة.. الليلة

الكاتب المغربى مبارك ربيع ضيف برنامج «اقرأ معانا»