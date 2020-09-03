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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصريان يحصلان على 333 ألف جنيه مستحقاتهم عن فترة عملهم بالسعودية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:15 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية استطاع تسوية الخلافات العمالية مع إحدى مؤسسات الخدمات، ومدرسة بالمملكة لصرف مستحقات مدرس وعامل مصريين متأخرة بإجمالي 80 ألفا و772 ريالا سعوديًا، أي ما يوازي 333 ألفًا و588 جنيهًا مصريًا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن "أحمد.ب.ع" والذي كان يعمل بمؤسسة للخدمات بالرياض للحصول على مستحقاته المالية النظامية المتأخرة، وكذلك مستحقات المواطن "ع.ع.س.ع" والذي كان يعمل بإحدى المدارس التعليمية بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وقال: إن  الوزير تلقي  تقريرا عبر الملحق  العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولى وديًا مع المؤسسة التي يعمل بها المواطن المصري "أحمد.ب.ع"، وبعد تعثر المفاوضات الودية تم السير فى دعوى قضائية ضد المؤسسة أمام المحكمة العمالية بالرياض وصدر الحكم لصالح العامل وإلزام المؤسسة بدفع 65 ألفًا و416 ريالا سعوديا وتم إصدار شيك مصرفي للعامل من محكمة التنفيذ بالرياض.

وتم التواصل مع مكتب العمل لاستخراج تأشيرة خروج نهائي له للعودة إلى أرض الوطن، وذلك بالتنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائي للعامل.

وفي نفس السياق استطاع مكتب التمثيل العمالي بالرياض الحصول على مستحقات المواطن "ع.ع.س.ع" والذي كان يعمل بإحدى المدارس التعليمية  بالرياض وتم إصدار شيك مصرفي بقيمة المستحقات والتى بلغت 15 ألفًا و356 ريالا سعوديا.      

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