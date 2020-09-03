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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة أسوان» تواصل تطعيم الأطفال بالوحدات الصحية (صور)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:14 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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تواصل إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية في محافظة أسوان، مجهوداتها لتطبيق خطة تطعيم المواليد من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018، والتي تستهدف تطعيم الأطفال بواقع جرعتين من طعم "السولك".

يشار إلى أن خطة التطعيم تم إطلاقها اعتبارا من أول يوليو الماضي، ويتم تطعيم الأطفال في الفئة العمرية المحددة بأي من الوحدات ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة بغض النظر عن المكان الذى تم قيد الطفل به.

وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان واصلت مجهوداتها في عقد الندوات التعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتسجيل وفتح الملفات للمواطنين، وتم عقد ندوات توعية عن المنظومة مع مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.
تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال

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