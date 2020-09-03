داوود أوغلو: قرارات أردوغان التعسفية حرقت روح الأمة

يواصل أحمد داود أوغلو رئيس حزب "المستقبل" التركي انتقاداته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".وقال "أوغلو" - في كلمة بمقر حزبه أمس - "إنهم يتخذون الإجراءات التي تحرق روح الأمة في منتصف الليل، مثل غلق الجامعات وسن اللوائح وفرض الضرائب، وغيرها من الإجراءات التعسفية".وأضاف: "يعلنون عن الحملات الخاصة بأعمالهم في وضح النهار، لكن يتخذون إجراءات تدميرية في الليل، ويغلقون الجامعات، ويخنقون الشعب بفرض الضرائب لأنهم أناس لا يمتلكون الجرأة لفعل هذه الأعمال في وضح النهار".ويواجه أردوغان في الوقت الحالي موجة شديدة من الانتقادات، خاصة وسط تدهور الاقتصاد، وفشل أردوغان ونظامه في ملف السياسة الخارجية، وتدخلاته غير المبررة في الشرق الأوسط.