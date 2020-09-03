فرنسا تطلق خطة لإنعاش الاقتصاد.. وأمريكا تستعد لإطلاق لقاح كورونا

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، خطة تحفيزية بقيمة مئة مليار يورو على مدى عامين بهدف التغلب على الأزمة التي تسبب بها وباء كوفيد-19 الذي تأمل الولايات المتحدة في وقف انتشاره من خلال لقاح محتمل بحلول شهر نوفمبر.وبفضل هذه الخطة، تعتزم الحكومة الفرنسية إعداد فرنسا للعام 2030 لأبعد من انتعاش الاقتصاد الذي من المتوقع أن يسجل انكماشا نسبته 11% هذا العام.وتهدف هذه الخطوة إلى خلق 200 ألف فرصة عمل اعتبارا من العام المقبل وإعادة العجلة الاقتصادية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة، بحلول 2022.