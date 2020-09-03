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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البترول»: ارتفاع إنتاج «جابكو» إلى 61 ألف برميل يوميا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:14 ص
النفط
النفط
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أعلنت شركة بترول خليج السويس (جابكو) أن الإنتاج اليومي الحالي ارتفع إلى نحو 61 ألف برميل، وذلك بفضل تنفيذ برنامج زيادة الإنتاج ما أسهم في زيادة معدلات اليومية بحوالي 5 آلاف برميل قبل نهاية المالي 20192020، بالرغم من التحديات التي واجهتها منذ بداية العام.

وشدد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - خلال أعمال الجمعية العامة لشركة (جابكو) لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 20192020 - على أهمية العمل المستمر على زيادة معدل الإنتاج من حقول (جابكو) ومناطق امتيازها والتغلب على التناقص الطبيعي في إنتاجية الحقول القديمة وذلك بالتزامن مع خفض النفقات وتكلفة إنتاج البرميل.

وثمن الوزير- في تصريحات اليوم الخميس - نجاح جهود الشركة لرفع معدلات الإنتاج اليومية مؤخرًا، وهو ما يعد خطوة على الطريق نحو تنفيذ خطط طموح وإضافة المزيد من الإنتاج والاحتياطيات، مؤكدا التنسيق مع شركة (دراجون أويل) الإماراتية الشريك في شركة (جابكو) للعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة مشيدا بالتزامها المستمر.

وقال الملا إن مشروع البحث السيزمي ثلاثي الأبعاد الجاري تنفيذه حاليًا في منطقة خليج السويس يستهدف الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للوصول إلى مكامن وتكوينات جديدة لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة لافتا إلى أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول جديدة وهامة في العمل البترولي في منطقة خليج السويس سيتم التركيز على استغلالها خلال الفترة المقبلة.

كما أكد الوزير على أهمية التوافق مع معايير السلامة والحفاظ على البيئة وتحسين كفاءة العمليات، موجهًا كذلك بضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ومتابعة تطبيقها.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد المليجي رئيس شركة (جابكو) إلى نجاح جهود تخفيض تكلفة إنتاج البرميل في يونيو الماضي بنسبة تصل إلى 20%، لافتا أن برنامج العمل المنفذ شمل الانتهاء من حفر 3 آبار تنموية جديدة وبئر استكشافي في مناطق امتياز (جابكو) بخليج السويس، إلى جانب تنفيذ عمليات إصلاح الآبار بكفاءة عالية باستخدام أحدث التقنيات ممثلة في تقنية وحدة السلك الرقمية لأول مرة.

ونوه بأنه جار تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي تعزيزا لجهود الحفاظ على البيئة ودعم التوافق مع قانون البيئة حيث تبلغ طاقة المشروع ما يقرب من 40 ألف برميل من مياه الصرف لمعالجتها في إطار البعد البيئي والحفاظ على البيئة البحرية.

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