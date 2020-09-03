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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر باليابان

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
زلزال
زلزال
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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته الأولية 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، جزر أوجاساوارا الواقعة على بعد ألف كيلومتر جنوب العاصمة طوكيو.

وقالت الوكالة في بيان (نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية على موقعها الإلكتروني) إن الزلزال الذي وقع في الساعة 12:21 صباحًا بالتوقيت المحلي على عمق حوالي 10 كيلومترات، سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7 درجات في جزيرة هاهاجيما، وهي إحدى الجزيرتين المأهولتين في سلسلة الجزر.

وأوضحت الوكالة أن الزلزال لم يسبب موجات مد عاتية "تسونامي".

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