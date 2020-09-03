مقتل وإصابة 4 مدنيين إثر انفجار لغم أرضي شرقي أفغانستان
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:59 ص
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أعلن مسئولون أفغان مقتل 3 مدنيين على الأقل وإصابة آخر بجروح؛ إثر انفجار لغم أرضي بإقليم ننجرهار شرقي أفغانستان.
وأوضح المسئولون -حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية- أن الحادث وقع صباح اليوم الخميس، حينما مرت سيارة مدنية على لغم أرضي ما أسفر عن انفجاره، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وأوضح المسئولون -حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية- أن الحادث وقع صباح اليوم الخميس، حينما مرت سيارة مدنية على لغم أرضي ما أسفر عن انفجاره، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.