39 ألف إصابة و1056 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6 ملايين و114 ألفا و406 حالات، وذلك بعد تسجيل 39 ألفا و670 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت إحصاءات صادرة عن الجامعة، وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 1056 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 185 ألفا و744 حالة وفاة.