بريطانيا تدعو روسيا البيضاء لاحترام حقوق الإنسان

دعت بريطانيا اليوم الخميس، روسيا البيضاء، إلى احترام حقوق الإنسان بعد انتشار لقطات لشرطة مكافحة الشغب تحتجز طلابا.وقالت ويندي مورتون وزيرة الدولة في وزارة الخارجية البريطانية إنها صُدمت من لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تظهر "شرطة مكافحة الشغب وهي تقتاد طالبا صغيرا جدا".وأضافت "يجب على السلطات في روسيا البيضاء أن تضع حدا على الفور لهذا العنف وأن تضمن حقوق الإنسان لشعبها".