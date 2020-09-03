وزيرا خارجية الإمارات والنمسا يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع ألكسندر شالينرج وزير خارجية النمسا، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران.وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الخميس أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والنفط والطيران.ووفق الوكالة، ناقش الطرفان جهود احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والتعاون والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الصدد بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.وجدد وزير خارجية النمسا ترحيب بلاده بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، مؤكدا دورها في تعزيز الاستقرار بالمنطقة وتحقيق الازدهار لشعوبها.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد دور النمسا البارز في ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرا إلى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والنمسا والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.