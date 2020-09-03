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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية الإمارات والنمسا يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:46 ص
الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وكالات
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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع ألكسندر شالينرج وزير خارجية النمسا، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الخميس أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والنفط والطيران.

ووفق الوكالة، ناقش الطرفان جهود احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والتعاون والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الصدد بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وجدد وزير خارجية النمسا ترحيب بلاده بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، مؤكدا دورها في تعزيز الاستقرار بالمنطقة وتحقيق الازدهار لشعوبها.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد دور النمسا البارز في ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرا إلى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والنمسا والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

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